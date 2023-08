Viennesi in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viennesi in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NN

Significato/Curiosita : Viennesi in centro

Wien. lo stesso argomento in dettaglio: caffetteria viennese. i "caffè viennesi" (in tedesco: wiener kaffeehaus, in viennese: weana kafäähaus) sono un'istituzione... Teatro delle arti di roma nel 1947 nn – simbolo del nanonewton nn – targa automobilistica di salonicco (grecia) nn – sigla di (figlio di-) nomen nescio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Viennesi in centro : viennesi; centro; Uno per i viennesi ; Il centro di Ankara; Un centro turistico dell Argentario; Città lombarda centro principale della Valtellina; Grande altopiano al centro della Spagna; Il centro di Stettino;

Cerca altre Definizioni