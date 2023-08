Se è verde non è acerbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è verde non è acerbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : KIWI

Significato/Curiosita : Se e verde non e acerbo

Francesco acerbi (vizzolo predabissi, 10 febbraio 1988) è un calciatore italiano, difensore dell'inter e della nazionale italiana, con cui si è laureato... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il kiwi o kivi è una bacca commestibile, prodotta da numerose specie di liane del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Se è verde non è acerbo : verde; acerbo; Rivestita da un manto verde ; Gemma di colore verde ; Una tonalità di verde ; Tifa per la Nazionale verde oro; Una varietà di verde ; acerbo al contrario; Tutt altro che acerbo ; Ancora acerbo ; acerbo , scabro; Il sapore del frutto acerbo ;

Cerca altre Definizioni