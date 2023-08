Uscite dal portafoglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uscite dal portafoglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESBORSI

Significato/Curiosita : Uscite dal portafoglio

Successivamente, johnny viene accusato dai gestori dell'albergo del furto del portafoglio di un cliente: baby, per scagionarlo, confessa che johnny non avrebbe... Riscatto) più eventuali 2 milioni di euro di bonus: si tratta del più grande esborso economico che il torino abbia mai fatto per l'acquisto di un giocatore...