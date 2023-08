È uno dei più lunghi fiumi del mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È uno dei più lunghi fiumi del mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : RIO DELLE AMAZZONI

Significato/Curiosita : E uno dei piu lunghi fiumi del mondo

Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. questa è una lista dei fiumi più lunghi del mondo, che elenca, in ordine decrescente,... Il rio delle amazzoni (in portoghese rio amazonas; in spagnolo río amazonas) è un fiume dell'america meridionale, che nasce nel nevado mismi a 5.600 metri... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

