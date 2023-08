Una merenda sull erba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una merenda sull erba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIC NIC

Significato/Curiosita : Una merenda sull erba

Colazione sull'erba raffigura un episodio squisitamente contemporaneo. due uomini e una donna stanno consumando la merenda all'aperto, in una radura costeggiata... Barack obama seduti a un tavolo da picnic nel 2009 tavoli da picnic a pic-nic party di thomas cole, 1846 una festa da picnic che si riunisce a columbus... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una merenda sull erba : merenda; sull; erba; Secondo un detto è la merenda meno adatta; Si mangia imbottito a merenda ; Si sgranocchia a merenda ; Mangiarlo a merenda significa che non c azzecca; La morale è sempre quella, fai merenda con __; Basato sull irrealtà; Attraversa sull e strisce; Addetta che fornisce assistenza sull aereo ing; Capo in maglia o stoffa indossato sull e spalle; Non abitano sull a terraferma; Un mare d erba ; La corsa su erba o sterrato dell atletica leggera; Comune pianta erba cea che non porta fortuna; Ciocche di capelli o d erba ; Cruciverba con definizioni sparse e aiuti iniziali;

Cerca altre Definizioni