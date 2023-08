Una donna in fabbrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una donna in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OPERAIA

Significato/Curiosita : Una donna in fabbrica

Decide di lasciare la fabbrica e di trasferirsi a roma con la moglie e il figlioletto. l'avvio di una collaborazione giornalistica con una rivista femminile... Puramente manuali/esecutive sono inquadrati come operai. uno degli elementi distintivi della condizione operaia è una minore richiesta di educazione accademica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una donna in fabbrica : donna; fabbrica; donna di fiaba; Lo è la donna in dolce attesa; La donna nel regno animale; Il Leopardi chiamo così la donna amata; Lo è Una donna in un libro di Simone de Beauvoir; Coprono fabbrica ti come box auto e pergolati; fabbrica vano paioli; Le materie che più interessano i fabbrica nti; fabbrica di laterizi; fabbrica le auto León;

Cerca altre Definizioni