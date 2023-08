Tinte industriali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tinte industriali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COLORANTI

Significato/Curiosita : Tinte industriali

Rappresentazione, si distinguono le zone altimetriche con colori diversi (tinte altimetriche o ipsometrie o barometriche) oppure con tratteggi vari. ^ da... Colore sono detti cromofori. i coloranti in senso lato (detti anche "sostanze coloranti") possono essere distinti in: coloranti propriamente detti: sono più... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

