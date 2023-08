Stanno in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stanno in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LT

Significato/Curiosita : Stanno in alto

Il salto in alto è una specialità sia maschile sia femminile dell'atletica leggera in cui l'atleta deve superare con un salto un'asticella orizzontale... Latina lt – codice vettore iata di ltu international lt – codice fips 10-4 della lesotho lt – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua lituana lt – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Stanno in alto : stanno; alto; In prosa stanno spesso fra due virgole; Lo scrittore scozzese autore di E le stelle stanno a guardare; stanno nella pisside; Oziose che stanno con le mani in mano; stanno sempre in mare; Alberi d alto fusto tipici dei luoghi umidi; Il simbolo chimico del cobalto ; alto prelato delle Chiese cattoliche orientali; Fragoroso rumore di acqua che cade dall alto ; Il monte più alto delle Alpi Marittime;

Cerca altre Definizioni