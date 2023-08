Sotterraneo della banca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sotterraneo della banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAVEAU

Significato/Curiosita : Sotterraneo della banca

Occuparsi della banca e vuole juan come aiutante. juan, entusiasta, partecipa attivamente, per poi scoprire che i sotterranei della banca non ospitano... Un caveau (dal francese cave, "cantina") è uno spazio creato per custodire oggetti e documenti di considerevole valore, importanza o segretezza. con il...