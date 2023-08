Scura di pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scura di pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MORA

Significato/Curiosita : Scura di pelle

Il colore della pelle dipende principalmente dalla melanina, la quale più è concentrata e più conferirà una colorazione scura alla pelle, questa colorazione... Lele mora, all'anagrafe dario gabriele mora (bagnolo di po, 31 marzo 1955), è un personaggio televisivo ed agente dello spettacolo italiano. coinvolto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Scura di pelle : scura; pelle; Oscura to come per un fenomeno astronomico; Oscura no le finestre; Molto oscura ; Oscura rsi in volto; Li prende il trascura to; Borraccia di pelle ; Un eruzione sulla pelle ; Privare un animale della pelle ; Gesti teneri fatti passando la mano sulla pelle ; la pelle nera cantava Nino Ferrer;

Cerca altre Definizioni