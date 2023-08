Un punto vulnerabile nel piede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un punto vulnerabile nel piede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : TALLONE D ACHILLE

Significato/Curiosita : Un punto vulnerabile nel piede

Ettore in punto di morte, achille fu successivamente ucciso da paride con una freccia diretta nel tallone destro, il suo unico punto vulnerabile (secondo... Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo film, vedi il tallone d'achille. con tallone di achille si intende indicare il punto debole nascosto di una persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

