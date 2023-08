La Punta di un aeroporto siciliano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Punta di un aeroporto siciliano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAISI

Significato/Curiosita : La punta di un aeroporto siciliano

L'aeroporto internazionale falcone e borsellino di palermo-punta raisi (iata: pmo, icao: licj) è un aeroporto italiano situato in zona punta raisi a est... Falcone e borsellino di palermo-punta raisi (iata: pmo, icao: licj) è un aeroporto italiano situato in zona punta raisi a est del golfo di castellammare,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

