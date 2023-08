Pungente acrimonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pungente acrimonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MORDACITÀ

Significato/Curiosita : Pungente acrimonia

Dell'autore, così lo descrive: "ingegnoso, acuto e pungente, che scriveva per lo più con arguzia e acrimonia, ma anche con candida schiettezza". "liber de... Facilmente con gli estranei. sua caratteristica è quella di non conoscere la mordacità. ha una buona predisposizione all'addestramento ed è conosciuto per la...