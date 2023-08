Profonda per il poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profonda per il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IMA

Significato/Curiosita : Profonda per il poeta

Sua potenza lirica. il breve componimento, l’undicesimo del primo libro delle odi, si presenta come un profondo avvertimento del poeta al lettore, qui la... ima s.p.a., abbreviazione di i.m.a. industria macchine automatiche, è una società italiana, a capo del gruppo ima, con sede a ozzano dell'emilia. fondata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

