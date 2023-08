Pianta delle Graminacee simile al frumento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta delle Graminacee simile al frumento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORZO

Significato/Curiosita : Pianta delle graminacee simile al frumento

Disambiguazione – "frumento" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi frumento (disambigua). disambiguazione – "grano" rimanda qui. se stai... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. l'orzo è un cereale, impiegato come alimento, ottenuto dalle cariossidi dell'hordeum... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Pianta delle Graminacee simile al frumento : pianta; delle; graminacee; simile; frumento; La pianta con le barbe; pianta il cui olio è un antinfiammatorio; Comune pianta erbacea che non porta fortuna; pianta bianca croccante consumata cruda o cotta; Il gambo che collega il frutto alla pianta ; Una delle quattro province della Liguria; Sergio delle strisce con Bobo; Può confondere quella de pensieri o delle ipotesi; Una desinenza delle minori; La fine delle parole; Nome comune di varie piante graminacee ; Foraggera delle graminacee ; Pianta erbacea delle graminacee ; È simile al coccodrillo; simile al rododendro ma più piccola; Decorazione per la testa simile a una corona; Strumento scozzese simile alla zampogna; Molto simile a persino e di uguale significato; Contiene il frumento ; Un frumento per zuppe; L amido di frumento ; Una pannocchietta di frumento ; Pannocchietta di frumento ;

