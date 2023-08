Lo perde chi si scoraggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo perde chi si scoraggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANIMO

Significato/Curiosita : Lo perde chi si scoraggia

che lo uccide insieme al contabile all’interno dell’ascensore della caserma. il fatto scoraggia ness, che in preda al dolore e alla rabbia si presenta... Di estensione concettuale esiste poi tra i termini italiani «anima» e «animo», dalla stessa origine etimologica, ma quest'ultimo viene usato con significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo perde chi si scoraggia : perde; scoraggia; Un incontro di calcio assolutamente da non perde re; Il perde re colore dei tessuti; perde re la concentrazione; La incolpa spesso chi non sa perde re; Fa perde re la coincidenza; scoraggia to come un terreno appiattito; Suona... per scoraggia re i ladri; Chi la prova si scoraggia ; Distolto da un proposito, scoraggia to; scoraggia ti, demoralizzati;

Cerca altre Definizioni