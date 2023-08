Fa partire l apparecchio all ora fissata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa partire l apparecchio all ora fissata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIMER

Significato/Curiosita : Fa partire l apparecchio all ora fissata

Prestando servizio tra il 1937 e il 1947. fino al 1941 fu in pratica l'unico apparecchio da caccia della luftwaffe, dopodiché venne sempre più affiancato dal... Temporizzatore (chiamato anche timer) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio timer – album di gian piero... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

