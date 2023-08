Nero in politica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nero in politica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FASCISTA

Significato/Curiosita : Nero in politica

Del fascismo. nella politica tedesca, "nero" viene usato colloquialmente per indicare i partiti conservatori cdu e csu. il nero è uno dei quattro colori... Mistica fascista, rivoluzione fascista, italianizzazione (fascismo), razionalismo italiano e monumentalismo. il manifesto degli intellettuali fascisti, pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

