La Soluzione ♚ Militare che pianifica La definizione e la soluzione di 8 lettere: Militare che pianifica. STRATEGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su militare che pianifica: Il termine stratego (o stratega, letteralmente "guida dell'esercito"; dal greco antico: stat , strategós è una parola composta da stat, stratós, "esercito" e , ágo, "condurre") si riferisce a un'alta carica delle gerarchie militari dell'antica Grecia, dei regni ellenistici e infine dell'Impero bizantino, corrispondente all'odierno capo militare o generale. Altre Definizioni con stratega; militare; pianifica; Prepara i piani di guerra; Una rapida incursione militare; Il militare con il cappello piumato; Il servizio militare;

La risposta a Militare che pianifica

STRATEGA

