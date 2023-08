Mettere in pratica il programma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in pratica il programma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESEGUIRE

Significato/Curiosita : Mettere in pratica il programma

raccogliere e a elaborare le informazioni necessarie per mettere in pratica il programma di governo e per aggiornarlo. all'interno del governo, uno... Difficile da portare a termine con l'utilizzo di computer, ma è facile da eseguire per un essere umano. riconoscimento di pattern correzioni delle bozze alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

