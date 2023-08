Linguaggio per iniziati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linguaggio per iniziati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SLANG

Significato/Curiosita : Linguaggio per iniziati

In informatica, c è un linguaggio di programmazione imperativo di natura procedurale; i programmi scritti in questo linguaggio sono composti da espressioni... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi slang (disambigua). il termine slang indica un insieme di parole ed espressioni che non appartengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

