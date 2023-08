Intatto non toccato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intatto non toccato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INTONSO

Significato/Curiosita : Intatto non toccato

Condivisi da tutti. stranamente sutton hoo era rimasto per lo più intatto, non toccato dai cercatori di tesoro sin dalla sepoltura. in epoca medioevale... Bombardamenti alleati della seconda guerra mondiale che ne hanno lasciato intonso un solo lato. restaurato alcuni decenni orsono, si può notare il doppio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

