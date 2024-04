La Soluzione ♚ Imposti per castigo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Imposti per castigo. INFLITTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su imposti per castigo: La scala Fujita è una misura empirica dell'intensità di un tornado in funzione dei danni inflitti alle strutture costruite dall'uomo. L'origine della scala di misurazione è insolita; l'esplosione atomica di Hiroshima ebbe tra i suoi effetti anche lo sviluppo di numerosi tornado. L'allora giovane ricercatore Tetsuya Theodore Fujita giunse sul luogo appositamente per studiare il fenomeno. I suoi studi culminarono nel 1971 con l'ideazione e la pubblicazione della scala di misura in collaborazione con Allan Pearson, responsabile del Centro di previsione meteorologica di Kansas City, in Missouri. Altre Definizioni con inflitti; imposti; castigo; Erano imposti per punizione; Scontato con un castigo; La scrittrice de Il castigo; e castigo romanzo di Dostoevskij; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Imposti per castigo

INFLITTI

I

N

F

L

I

T

T

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Imposti per castigo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.