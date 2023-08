Le gemelle in dubbio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le gemelle in dubbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BB

Significato/Curiosita : Le gemelle in dubbio

Nella soluzione di questo paradosso e in generale dei casi in cui la simmetria del problema fa sorgere il dubbio su chi sia più "vecchio" sta nel riformulare... La ferrari berlinetta boxer, chiamata anche ferrari bb, è un'autovettura sportiva, con carrozzeria coupé a 2 posti e motore centrale-posteriore e trazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

