La Soluzione ♚ Fradicio decomposto La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fradicio decomposto. MARCITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su fradicio decomposto: La marcita è una tecnica colturale caratteristica della Pianura Padana, della Svizzera e della Gran Bretagna, impiantata per la prima volta nelle grange, grandi aziende agricole di proprietà delle abbazie. Consiste nell'utilizzo dell'irrigazione a gravità effettuata utilizzando l'acqua proveniente dalle risorgive anche nella stagione invernale. Nella stagione estiva i prati vengono irrigati periodicamente, mentre in quella invernale sono irrigati in modo continuato.

La risposta a Fradicio decomposto

MARCITO

