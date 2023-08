Il Floris giornalista iniziali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Floris giornalista iniziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GF

Significato/Curiosita : Il floris giornalista iniziali

Prima serata su la7 dal 16 settembre 2014 con la conduzione di giovanni floris. la trasmissione si apre con una consueta copertina satirica. in studio... Videogioco gf – abbreviazione per il growth factor (in italiano fattore o ormone della crescita) gf – sigla del ciclosarin, gas nervino gf – codice vettore...