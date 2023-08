Il fiume di Pavia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume di Pavia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TICINO

Significato/Curiosita : Il fiume di pavia

Comunale di linarolo in provincia di pavia, al confine con la regione emilia-romagna. la lunghezza complessiva del fiume è di 248 km, dei quali 91 km percorsi... Il canton ticino o cantone ticino (in dialetto ticinese e comasco tesìn, tasìn o tisìn; in tedesco, francese e romancio tessin), ufficialmente repubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

