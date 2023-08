Fare da calamita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare da calamita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATTIRARE

Significato/Curiosita : Fare da calamita

Stai cercando altri significati, vedi magnete (disambigua). un magnete (o calamita) è un corpo che genera un campo magnetico. il nome deriva dal greco µat... Esito negativo ma la notorietà e il fascino della leggenda sono tali da attirare circa un milione di turisti ogni anno. la leggenda ha avuto negli anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

