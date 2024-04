La Soluzione ♚ Fanno trepidare La definizione e la soluzione di 5 lettere: Fanno trepidare. ANSIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su fanno trepidare: L'Astrattismo è un movimento artistico d'avanguardia nato nei primi anni del XX secolo, in zone della Germania abbastanza lontane tra loro, dove si sviluppò senza intenti comuni. Il termine indica quelle opere pittoriche e plastiche che esulano dalla rappresentazione di oggetti reali. L'astrattismo usa un linguaggio visuale di forme, colori e linee con lo scopo di creare una composizione che possa esistere con un grado di indipendenza dalle referenze visuali nel mondo. Altre Definizioni con ansie; fanno; trepidare; Mobili a più ripiani; Scaffali desueti; Nove non fanno un chilo; Con canne fanno canzone; Fanno spesso da contorno; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fanno trepidare

ANSIE

A

N

S

I

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Fanno trepidare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.