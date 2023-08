La Fallaci che ha scritto Lettera a un bambino mai nato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Fallaci che ha scritto Lettera a un bambino mai nato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORIANA

Significato/Curiosita : La fallaci che ha scritto lettera a un bambino mai nato

Del romanzo) lettera a un bambino mai nato è un libro scritto da oriana fallaci, pubblicato nel 1975. il libro tratta temi quali l'aborto, la famiglia e... Corriere della sera oriana fallaci: "addio saigon" (la carriera di oriana) [1] https://www.ilpost.it/2015/02/17/oriana-fallaci-storia/ ^ oriana fallaci, intervista... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

