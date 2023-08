Era necessario farlo con i francobolli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era necessario farlo con i francobolli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UMETTARE

Significato/Curiosita : Era necessario farlo con i francobolli

Prodotti francobolli di altre forme, rotondi (nuova zelanda), triangolari, pentagonali o di forma non geometrica come nel caso dei francobolli a forma... Di produzione della us radium corporation incoraggiavano gli operai ad umettare con le labbra i pennelli per appuntirli, o ad utilizzare la lingua per... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

