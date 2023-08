Due quinti di venti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due quinti di venti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VE

Significato/Curiosita : Due quinti di venti

Serie di francobolli: da mezzo grana, da uno, da due, da cinque, da dieci, da venti e da cinquanta grana. i fogli erano soggetti a bolli di uno o due grana... Il titolo. ve – gas nervino ve – codice hasc del comune di veles (macedonia del nord) ve – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua venda ve – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

