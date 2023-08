Draghi inaugurò il quantitative - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Draghi inaugurò il quantitative. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EASING

Significato/Curiosita : Draghi inauguro il quantitative

Rafforza il servizio studi, con l’assunzione di giovani economisti attraverso borse di specializzazione all’estero, per acquisire competenze quantitative di... Facilitazione quantitativa; sovente anche con la locuzione inglese quantitative easing, in sigla qe) si designa una delle modalità non convenzionali eterodosse...