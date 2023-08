Il dittongo dell Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dittongo dell Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EU

Significato/Curiosita : Il dittongo dell europa

139-253. iato trittongo dittongo mobile altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «dittongo» (en) dittongo, su enciclopedia britannica... Contengono il titolo. eu – cittadina della francia european union – unione europea in inglese eu – simbolo chimico dell'europio eu – film del 1987 diretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il dittongo dell Europa : dittongo; europa; Il dittongo in quarta; Sono due nel dittongo ; Il dittongo nell insieme; In grammatica si distingue dal dittongo ; Il dittongo in squadra; Può causare una procedura dell europa ; Che riguarda la penisola più ad est in europa ; Relative a un grande fiume dell europa orientale; Tra i più difficili d europa e è il GR20; Lo sono Titano europa e la Luna;

Cerca altre Definizioni