I diari di Tacito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I diari di Tacito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANNALI

Significato/Curiosita : I diari di tacito

Citata per la prima volta nei diari di viaggio dell'esploratore greco pitea (pytheas), salpato dalla colonia greco-occidentale di massalia (l'odierna marsiglia)... Italiana. annali, in dizionario di storia, istituto dell'enciclopedia italiana, 2010. annali, su sapere.it, de agostini. (it, de, fr) annali, su hls-dhs-dss...