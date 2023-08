Lo fa chi e è per quando non ci sarà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fa chi e è per quando non ci sarà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TESTAMENTO

Significato/Curiosita : Lo fa chi e e per quando non ci sara

sara simeoni (rivoli veronese, 19 aprile 1953) è un'ex altista italiana, medaglia d'oro ai giochi olimpici di mosca 1980. campionessa olimpica nel 1980... Su testamento wikizionario contiene il lemma di dizionario «testamento» wikimedia commons contiene immagini o altri file su testamento testamento, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo fa chi e è per quando non ci sarà : quando; sarà; Uno si arrabbia quando gli scappa; Il Renis che ha inciso quando quando quando ; Avviene quando si copia un opera d arte; Si mette al collo del bebè quando mangia; Conforto che si prova quando è alleviato un dolore; Per il Vangelo saranno i primi; Comunità autonoma spagnola con Saragozza capoluogo; Gioco medievale detto anche giostra del saraceno; Sara: ex primatista mondiale nel salto in alto; È stata governata da Sarah Palin dal 2006 al 2009;

Cerca altre Definizioni