Il celebre moro al servizio della Serenissima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il celebre moro al servizio della Serenissima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTELLO

Significato/Curiosita : Il celebre moro al servizio della serenissima

Considerato l'ultimo grande comandante operativo della marina della serenissima repubblica di venezia ed è celebre per le sue campagne navali in africa settentrionale... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi otello (disambigua). otello (titolo originale the tragedy of othello, the moor of venice) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

