Carta ambita a scopa - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : SETTEBELLO

L'america del columbus day, il mercante in fiera; 2002: partitissima, gioca a scopa e vinci, colora la tua fortuna; 2003: l'isola del tesoro, colpo di fortuna... Soprannome di settebello, utilizzato per la prima volta nel 1948 ai giochi olimpici di londra dal radiocronista nicolò carosio. all'epoca settebello era il soprannome... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Carta ambita a scopa : carta; ambita; scopa; Piccoli fiammiferi un tempo in carta arrotolata; Intervento giornalistico sulla carta stampata; Recipiente per carta cce; Un tipo di carta copiativa; Una buona carta a briscola; Una coppa ambita dai tennisti; Un ambita preda dei pescatori d altura; Grosso pesce ambita preda dei sub; È lambita dal mare; Una carta molto ambita a scopa; A casa con la scopa in spiaggia col secchiello; Un tipo di scopa grossolana; Un colpo del karate e della scopa ; Altro nome del battiscopa ; Un punto a scopa ;

