Cambia canale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambia canale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZAP

Significato/Curiosita : Cambia canale

Etere, il canale venne fondata da gregorio. il nome dell'emittente al momento della nascita fu napoli canale 21 e derivava dal primo canale uhf (il 21...

