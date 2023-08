Un acronimo del basket statunitense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un acronimo del basket statunitense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NBA

Significato/Curiosita : Un acronimo del basket statunitense

1930, i capocannonieri della nazionale statunitense, con 57 reti, sono landon donovan e clint dempsey. per il basket la nazionale di pallacanestro degli... Stai cercando altri significati, vedi nba (disambigua). la national basketball association, comunemente nota come nba, è una lega di pallacanestro professionistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

