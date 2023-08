Abito di monaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abito di monaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TONACA

Significato/Curiosita : Abito di monaci

L'abito non fa il monaco è un proverbio italiano, che tuttavia è presente anche in altre lingue. l'espressione invita a diffidare delle apparenze, non... tonaca mucosa tonaca albuginea tonaca sierosa tonaca nervosa (o retina) tonaca vascolare (o uvea) tonaca fibrosa tonaca intima tonaca media tonaca avventizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Abito di monaci : abito; monaci; L abito indossato dall imperatore Enrico IV a Canossa; abito per cerimonia; Come un vecchio abito accantonato; Un abito elegante in due o più pezzi; Lo è un abito Osé; monaci cristiani comunitari eredi di San Pacomio; Comprende preti e monaci ; Quando è povero i monaci sono ricchi; monaci agostiniani che conducono un esistenza appartata; monaci che trascrivevano codici;

