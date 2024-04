La Soluzione ♚ Vanitoso narciso La definizione e la soluzione di 7 lettere: Vanitoso narciso. VANESIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su vanitoso narciso: Attanasio cavallo vanesio è una commedia musicale in due tempi, scritta e diretta dal duo Garinei e Giovannini, che debuttò al Teatro Sistina di Roma il 15 dicembre 1952, avendo per interpreti principali Renato Rascel e Lauretta Masiero, e che viene comunemente considerata la prima vera commedia musicale italiana. L'anno successivo ne venne tratto un film musicale dal titolo omonimo. La commedia fu ispirata da una vicenda che tenne banco sui giornali dell'epoca e che vide protagonista il colonnello Alberto Gulinelli, ufficiale di cavalleria bolognese, nome molto noto nell'ambiente dell'equitazione italiana e la sua cavalla Oretta da Paglierini. Vicenda che vedeva la cavalla al centro dell'attenzione mediatica perché aveva reazioni e sentimenti umani al punto da avere il permesso di girare per il centro di Bologna con il suo padrone senza redini. Nella commedia Attanasio cavallo vanesio il cavallo infatti era proprio Oretta. Altre Definizioni con vanesio; vanitoso; narciso; Pieno di vanagloria; Un pennuto vanitoso; Le ultime del vanitoso; Lo scrittore tedesco di Narciso e Boccadoro; Fiore simile al narciso; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Vanitoso narciso

VANESIO

V

A

N

E

S

I

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Vanitoso narciso' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.