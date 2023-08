Una negazione anglosassone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una negazione anglosassone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NOT

Significato/Curiosita : Una negazione anglosassone

Crittografia negabile viene utilizzata in due ambiti: negazione d'esistenza e ripudiabilità di creazione. negazione d'esistenza per proteggere gli utilizzatori... (spagna) 2857 not – asteroide della fascia principale not – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di novato (stati uniti) not – negazione logica...