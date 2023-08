Una delle quattro virtù cardinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle quattro virtù cardinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRUDENZA

Significato/Curiosita : Una delle quattro virtu cardinali

Le virtù cardinali, denominate anche virtù umane principali, nella religione cristiana sono delle virtù morali che costituiscono i pilastri di una vita... Sulla prudenza wikizionario contiene il lemma di dizionario «prudenza» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla prudenza (en) prudenza, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una delle quattro virtù cardinali : delle; quattro; virtù; cardinali; Monte greco sacro ad Apollo e sede delle Muse; Stava sulla coffa delle navi a osservare; Parte esterna delle riviste che desta l attenzione; Propulsione dei treni e delle navi nell Ottocento; Alto prelato delle Chiese cattoliche orientali; Dotata di una forma con quattro lati uguali; Il riservato se ne sta tra le sue quattro ; Audi : quattro cerchi = Maserati : x; Il giorno di febbraio che e è ogni quattro anni; Compose Le quattro stagioni; Rivelato in virtù di un rapporto di grande fiducia; Dispositivo oculare per la realtà virtuale; Un virtuoso come Yo-Yo Ma; virtù caratteristica positiva; Un virtuosismo d equilibrio del pistard; I maggiori sono i cardinali e i vescovi; L insieme dei cardinali ; L adunanza in cui il Papa nomina i nuovi cardinali ; Il colore cardinali zio; La cesta con i cibi per i cardinali in conclave;

