II suo cane è Pluto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: II suo cane è Pluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TOPOLINO

Significato/Curiosita : Ii suo cane e pluto

Riferimento. pluto è un personaggio dei fumetti della disney, ed è il cane domestico di topolino, spesso comprimario nelle avventure del suo padrone. pluto è apparso... Anche il successivo "topolino gaucho"; fu il 18 novembre 1928 che, col cortometraggio steamboat willie, il personaggio di topolino venne finalmente apprezzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : II suo cane è Pluto : cane; pluto; Passaggio smarcante per goal o cane stro ing; Grimilde lo è di Biancane ve; Quelle vaticane furono affrescate da Raffaello; Fare il verso del cane ; Bovino selvatico delle praterie nordamericane ; La città in cui vivono Minni Pippo e pluto ; Il suo cane è pluto ; Il regno di pluto ne; Ex difensore brasiliano della Roma detto pluto ; L inferno di pluto ne;

Cerca altre Definizioni