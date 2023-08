Scritti che sintetizzano componimenti più ampi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scritti che sintetizzano componimenti più ampi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIASSUNTI

Significato/Curiosita : Scritti che sintetizzano componimenti piu ampi

. d'altro canto..., ecc. dato il carattere obiettivo e sintetico dei riassunti, sono tipici i seguenti fenomeni: l'uso della terza persona, che viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

