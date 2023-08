Relativi alle ossa del torace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi alle ossa del torace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COSTALI

Significato/Curiosita : Relativi alle ossa del torace

Comprendono testa, collo, tronco (composto da torace ed addome), braccia mani, gambe e piedi con relativi organi e apparati. spesso, con "corpo" ci si... Sternale delle cartilagini costali sulle corrispondenti superfici sternali. i fasci superficiali dei legamenti sterno-costali raggiati si intrecciano con... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Relativi alle ossa del torace : relativi; alle; ossa; torace; relativi alla nazione con capitale Addis Abeba; relativi al viso e ai suoi connotati; relativi a un determinato periodo; relativi al quartiere; I consigli della pubblicità sono a loro relativi ; Si alle stisce per Natale; Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle ; Il pianeta da salvare nel film Balle spaziali; Conforto che si prova quando è alle viato un dolore; Assieme alle Arti nelle antiche corporazioni; Capo in maglia o stoffa indossa to sulle spalle; La Lega Lombarda vi sconfisse Barbarossa nel 1176; Quella garibaldina era rossa ; Supereroe in tuta rossa e blu con una S sul petto; Bevanda rossa ricavata dai fiori di ibisco; Uniscono le braccia al torace ; Osso piatto posto sulla superficie del torace ; Fra torace e bacino; Quella cardiaca è un area nel torace ; Osso del torace ;

Cerca altre Definizioni