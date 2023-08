Rapida immediata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rapida immediata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FULMINEA

Significato/Curiosita : Rapida immediata

Oxycontintm nella versione a rilascio prolungato, e nella versione a rilascio immediato in associazione al paracetamolo, in italia come depalgostm e negli stati... Della contrada della lupa a digiuno di vittorie dal 1989. una partenza fulminea lo proietta in testa alla corsa, ma al secondo san martino non può arrestare...