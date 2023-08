Si può concedere a chi chiede scusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può concedere a chi chiede scusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PERDONO

Significato/Curiosita : Si puo concedere a chi chiede scusa

Marinette, ladybug e chat noir devono amare chi vogliono loro, e riceve un nuovo magical charm. marinette si chiede se troverà mai qualcuno che l'amerà davvero... Linguaggio desueto, per perdono della vita s'intendeva l'esenzione della pena di morte o la grazia della vita. nel diritto penale il perdono giudiziale è il beneficio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si può concedere a chi chiede scusa : concedere; chiede; scusa; concedere una riduzione della pena; Il credito che una banca ritiene di concedere ; concedere un vantaggio speciale; concedere con munificenza; Non concedere ; Ammettere la colpa e chiede re scusa; chiede re denaro: cassa; Si chiede tra gli applausi; Quello di coscienza non richiede professori; Un carico che richiede il basto; Ammettere la colpa e chiedere scusa ; Faticoso discorsetto di chi si scusa ; Una scusa un po all antica; L esclamazione di chi si scusa ; Affascinante attore di scusa Ma Ti Chiamo Amore;

Cerca altre Definizioni