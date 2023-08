Presenza di vapore acqueo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presenza di vapore acqueo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UMIDITÀ

Significato/Curiosita : Presenza di vapore acqueo

(temperatura, pressione e umidità) a cui il vapore acqueo si trova, si parla di: vapore saturo: è la condizione in cui il vapore si trova all'equilibrio con il liquido... Dettaglio: umidità assoluta, umidità specifica e umidità relativa. esistono diversi parametri che rappresentano l'umidità di un sistema: umidità assoluta:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

